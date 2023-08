Cardiologista de Faustão diz que apresentador está "evoluindo dentro do esperado"

O cardiologista de Faustão, o médico Fernando Bacal, disse em entrevista ao Jornal O Globo que o apresentador apresenta melhoras gradativas em seu quadro após passar por uma cirurgia de transplante de coração no último domingo (27) e ser extubado na terça-feira (29).

Segundo Bacal, o apresentador já está querendo andar pelo quarto do hospital, porém, ainda não pode, já que se recupera da cirurgia. “Ele está bem, evoluindo dentro do esperado, com o coração funcionando bem, consciente. Já quer sair andando”, afirmou.

Em boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein nesta terça-feira (29), foi informado que o novo coração de Faustão está funcionando "de acordo com o esperado".

