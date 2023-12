Com 374 projetos elaborados na Câmara, Carlão avalia positivamente atividade parlamentar

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), fez uma avaliação positiva do trabalho parlamentar na última sessão ordinária do Ano Legislativo

O parlamentar destacou a aprovação de centenas de Projetos de Lei, com a inclusão como uma das pautas prioritárias e a abertura da Casa de Leis para o povo.

“Abrimos a Casa para o Povo, porque a Câmara é a Casa da população. Debatemos em audiências públicas e na tribuna participativa os mais variados assuntos da sociedade e atuamos em defesa dos interesses dos munícipes. Ao longo deste ano foram 430 projetos aprovados em Plenário, enquanto as indicações de melhorias feitas pelos vereadores passaram de 30 mil”, avaliou Carlão.

De fevereiro a dezembro, os parlamentares fizeram mais de 30,76 mil indicações – 545 delas recebidas por meio no WhatsApp Cidadão (67 3316-1610). “Dou condições aos vereadores para fazerem um bom mandato. Todos têm que participar e tenho feito isso: governado junto com eles”, resumiu Carlão.

Melhorias na saúde, educação, sinalização de trânsito, cascalho, troca de lâmpadas e asfalto foram indicações rotineiras feitas pelos parlamentares após pedidos da população.

O relatório lido por Carlão, mostra ainda que o número de projetos aprovados em plenário também foi expressivo: este ano, 430 propostas foram para sessão, entre projetos de lei, de decretos e resoluções, tanto do Executivo, como do Legislativo. Destes, 374 foram elaborados pelos próprios parlamentares.

Entre fevereiro e dezembro deste ano, os vereadores realizaram ainda 78 sessões ordinárias e quatro extraordinárias não-remuneradas. Nelas, 59 representantes da sociedade civil organizada usaram a Tribuna no Grande Expediente para falar de assuntos pertinentes.

Foram ainda 48 audiências públicas, que discutiram diversos temas, como educação, saúde, segurança, meio ambiente e trânsito. A Casa também recebeu 385 ofícios e expediu 4.096 para diversos órgãos. Outros quatro requerimentos de informações foram enviados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também