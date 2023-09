Carlão confirma que Câmara homenageará "Seu" Thomaz

No início da tarde desta segunda-feira (11), o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Carlos Augusto Borges, o Carlão, confirmou que a Casa de Leis enviará uma moção de pesar para a família do empresário José Thomaz, que era proprietário da famosa lanchonete Thomaz Lanches, localizada no centro da cidade.

“Com certeza nós enviaremos a moção de pesar para a família do Thomaz, e será pela Casa, porque ele era um grande amigo nosso e não teria como enviarmos através de apenas um vereador. A moção já está pronta”, afirmou o presidente da Câmara Municipal.

José tinha 98 anos, e o motivo da morte, conforme os familiares foi causa natural. O anúncio do falecimento foi divulgado pela manhã nas redes sociais da empresa. “Nossa tristeza é não poder mais conviver com ele, mas seus ensinamentos estão enraizados em tudo que ele amigo, esposo, pai, avô, bisavô construiu”, dizia a nota de falecimento.

Proprietário da lanchonete mais popular do centro há 40 anos, José Thomaz deixa seis filhos, dez netos e dois bisnetos, além da esposa Marina Mazzine, de 82 anos, com quem era casado há 66 anos. O velório começou às 11 horas de hoje, e está sendo realizado no Cemitério Parque das Primaveras - na Avenida Senador Filinto Muler, 2211 - Jardim Parati.



Deixe seu Comentário

Leia Também