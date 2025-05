Carlão faz alerta contra eventos com aglomerações realizados pelo poder público

Diante dos altos índices de doenças relacionadas a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), o vereador Carlão (PSB), usou a sessão na Câmara Municipal para expressar preocupação sobre os eventos e aglomerações realizados pelo Poder Público, especialmente na área da Educação e demais mutirões da prefeitura devido a situação de emergência na saúde pública.



“O povo de Campo Grande está órfão na área da saúde! Os postos continuam superlotados, a falta de leitos continua. Recebo diariamente ligações de pessoas que estão aguardando serem transferidas dos Postos de Saúde, onde aguardam vaga há mais de 30 dias. Se estamos passando por essa crise emergencial na saúde a prefeitura precisa fazer a parte dela, evitando as aglomerações. Não é momento de as escolas fazerem eventos do dia das mães, conversei com o secretário Lucas sobre isso, justamente para evitar a proliferação das doenças respiratórias. Enquanto essa situação da falta de leitos perdurar, a prefeitura precisa evitar esses eventos. Evitar amontoar gente”, alertou Carlão.



Campo Grande está em estado de emergência na saúde por 90 dias, período em que o Executivo Municipal implementa medidas de mitigação dos casos de doenças respiratórias e pode inclusive solicitar recurso ao Ministério da Saúde através do SUS.



A vacinação contra a gripe foi ampliada para todos os públicos e a frota do SAMU foi reforçada com novas ambulâncias, ampliando a capacidade de resposta em urgências e emergências.



