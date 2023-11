Carlão recebe 'Prêmio Destaque do Varejo 2023' por incentivo a economia

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, foi um dos 40 homenageados com o ‘Prêmio Destaque do Varejo 2023’ da CDL CG – Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande realizado na noite de terça-feira (7) na Casa de Leis.

A primeira edição do evento teve o objetivo dar reconhecimento àqueles que incentivam a economia, que auxiliam especialmente na geração de empregos, reinventando a economia. O presidente da Câmara agradeceu a homenagem e reforçou a importância do setor para a Capital.

“O comércio varejista na Capital é onde está o movimento do dinheiro, onde está girando a economia local, onde emprega milhares de pessoas e garante o crescimento da cidade. Temos que reconhecer e fortalecer o setor. No Centro, estruturando e fomentando o público contínuo do comércio para além dos grandes Shoppings e também em todas as regiões de áreas comerciais nos bairros. Eu sou parceiro da CDL e dos comerciantes e a Câmara Municipal também é. A Casa do Povo sempre defenderá os interesses da população”, disse o presidente.

Foram escolhidos 40 homenageados, dentre autoridades e empresas de diversos segmentos espalhadas pela Capital. São estabelecimentos e entidades que se destacam e se diferenciam em vários aspectos.

Alguns dos escolhidos são: Beco Acessórios, Mix Cosméticos, Mercadão Municipal, Manura Churrascaria e Cozinha Árabe, a recém inaugurada Fazenda Churrascada, entre outros. Eles irão receber um troféu como homenagem.

“O varejo de Campo Grande sempre abriu as portas para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. É ele quem fecha o ciclo de toda a produção da economia e gera o maior número de empregos na nossa cidade”, destacou o presidente da CDL CG, Adelaido Vila.

Os vereadores Claudinho Serra, Willian Maksoud e Silvio Pitu também participaram do evento, juntamente com o presidente da AMAS – Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados, Denyson Prado.

Outros Ganhadores

Três conselheiros e um associado da Abrasel MS – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul foram agraciados com o prêmio Destaque do Varejo 2023 concedido pela CDL CG. A conselheira Fiscal Sonia Frainer, da Cantina Masseria, o suplente do conselho de Administração Munir Saad Junior, do Restaurante Manura, o suplente conselho Fiscal Alexandre Silva de Paula, da Pizzaria Pedaço da Pizza e o associado Hipólito Lima, da Cervejaria Prosa, receberam o prêmio que pretende dar reconhecimento aqueles que fazem a roda da economia girar, que geram empregos e se reinventam.



A Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (AMAS), representada pelo presidente Denyson Prado, também foi agraciada com o ‘Prêmio Destaque do Varejo 2023’, promovido pela CDL CG.

