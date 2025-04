Carlos Assis é reconduzido na Agems

Após a aprovação dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), Carlos Alberto de Assis foi nomeado para a função de diretor-presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS).

A recondução foi por indicação do governador Eduardo Riedel e o mandato tem duração de quatro anos.

Carlos Assis esteve a frente da Agems nos últimos anos, mas antes disso, foi Secretário de Estado de Administração e Desburocratização e Secretário Especial do Governo de Mato Grosso do Sul e atuou como gerente de banco em diferentes instituições por duas décadas.

Bacharel em Educação Física, com ênfase em Marketing Esportivo, foi Diretor de Esporte e Lazer, Diretor Executivo, e Diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Campo Grande (MS). Fundou e presidiu a Federação Sul-mato-grossense de Tênis e foi vice-presidente da Confederação Brasileira de Tênis. Presidiu, também, o Esporte Clube Comercial.

