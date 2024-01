Carlos Bolsonaro é alvo de operação da PF sobre espionagem feita pela Abin

O vereador Carlos Bolsonaro, filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro, é um dos investigados na operação da Polícia Federal na manhã desta segunda-feira (29), que investiga a possível espionagem feita ilegalmente pela ABIN (Agência Brasileira de Inteligência), que monitorava ilegalmente autoridades públicas e outras pessoas.

Informações divulgadas pelo site UOL, apontam que a agência foi usada durante o governo do ex-presidente como uma forma de monitorar seus adversários políticos.

Na manhã desta segunda, policiais federais estiveram na casa do vereador e no gabinete do político na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde cumpriram mandados de busca e apreensão. Assessores do vereador também são alvos da operação de hoje.

Além dessa ação contra Carlos Bolsonaro, os agentes estão cumprindo mais cinco mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, sendo um deles em Angra dos Reis, mas também simultaneamente a operação era desencadeada em Brasília, Formosa, no interior de Goiás, e Salvador.

"Nesta nova etapa, a Polícia Federal busca avançar no núcleo político, identificando os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente no âmbito da Abin, por meio de ações clandestinas", diz trecho da nota da Polícia Federal.

Caso sejam responsabilizados, os investigados podem responder por crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.

