Carlos Iglesias causa confusão em restaurante de São Paulo

O irmão do dono do elegante A Figueira Rubaiyat, Carlos Iglesias, causou uma grande confusão com garçons e clientes do Gero. O fato ocorreu na noite de sexta-feira (25), ele estava aparentemente alcoolizado.

Um vídeo divulgado na coluna do Léo Dias, da pra ver que Carlos está completamente alterado e grita com diversas pessoas. “Essa senhora desrespeitou a mim”, diz o médico. Prontamente, ele é respondido pela responsável do lugar: “O senhor desrespeitou nosso garçom!”.

Do lado de fora, Carlos grita e diz que uma pessoa o chutou. Enquanto isso, outras pessoas começam a pedir pelo registro de médico dele para “jogar fora e esquecer que ele existe”. Garçons e funcionários do Gero tentam controlar Carlos que está visivelmente alterado.

Segundo fontes da coluna, a confusão aconteceu por conta das mudanças de horário de funcionamento de bares e restaurantes em São Paulo. Pelo decreto vigente, os estabelecimentos devem funcionar até as 22h. Carlos teria chegado ao restaurante às 21h50 e foi informado por um funcionário que não poderia ser atendido.

Conforme o site Metropoles, Carlos foi contido pelos seguranças, após ofender funcionários e tentar agredir uma mulher.

Carlos confirmou a confusão, mas não demonstrou estar arrependido. “Seus playboyzinhos que estavam no Gero e dizem ser filhos de médicos, venham me pedir desculpas se tem coragem. Vocês que se cuidem. A plaquinha da Mercedes de vocês já está anotada. Venham me pedir desculpa se são decentes”, disse.

Procurado, o restaurante Genro informou que não irá comentar sobre assuntos que ocorram fora da área de atendimento, mesmo com registro de vídeos dentro do restaurante.

