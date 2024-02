Carnaval - Bancos e Correios não terão expediente; veja o que abre e fecha

Saiba Mais Geral Tenho que trabalhar? Saiba como funciona plantão de Carnaval

Enquanto alguns devem trabalhar normalmente na próxima senama, já que o período de folia de Carnaval não é feriado, como já esclareceu o advogado especialista em direito do trabalho, Rodolfo Loureiro Filho, ao JD1 Notícias, outros poderão ter uma folguinha, com isso, o atendimento em alguns estabelecimento podem ser alterados.

Em Campo Grande será ponto facultativo de segunda-feira até às13h da Quarta-feira de Cinzas. Confira a lista do "abre e fecha" selecionada pelo JD1:

Ônibus - Para atender à demanda de passageiros, a Prefeitura vai criar linha especial entre as praças do Papa e Ary Coelho, e deixará ônibus extras para entrarem em rota caso seja preciso. Todas as linhas vão rodar com horário de sábado. Na quarta-feira (14) volta ao mesmo plano da segunda-feira, a partir das 10h.

Prefeitura vai disponibilizar uma linha especial da Praça Ary Coelho até a Praça do Papa nos dias nos dias 12 e 13. O primeiro tem previsão de sair às 18h e o último, 19h20, utilizando os pontos de parada da linha 085.

Além dos veículos habituais, serão mantidos mais três veículos extras com tripulação, das 23h30 às 01h30, para atender às demandas, caso seja necessário. Para conferir os horários e locais, basta acessar.

Comércio - Conforme a Fecomércio/MS (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) e o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande, o comércio poderá funcionar normalmente. O Carnaval não é considerado feriado do calendário nacional, portanto, não há necessidade de pagamento de horas extras ou compensação de folga aos funcionários. Vale lembrar que o empresário tem liberdade de decidir sobre o funcionamento do estabelecimento.

Órgãos públicos - Os servidores municipais e estaduais terão descanso prolongado já que o ponto facultivo ocorre na segunda (12), terça (13) e Quarta-feira de Cinzas (14) até às 13h em MS. No total, serão cinco dias de "folga".

Supermercados - A AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados) esclareceu que os dias 13 e 14 de fevereiro deste ano, o Carnaval e a Quarta-feira de Cinzas, não são considerados feriados nacionais. Sendo assim, as unidades têm liberdade de funcionar normalmente.

Feira Central - A Feira Central não irá abrir na terça-feira e retorna o atendimento no período da tarde de quarta-feira.

Bares e restaurantes - A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) pontua que a data não é feriado, portanto, os estabelecimentos podem abrir normalmente conforme o horário habitual de funcionamento.

TJMS - O TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) não tem expediente e retorna após as 12h de quarta-feira (14). O plantão judiciário funcionará normalmente para os casos considerados urgentes como: mandados de segurança, habeas corpus, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de busca e apreensão e aqueles que exijam providência imediata. Nessas ações, para serem iniciadas durante o período excepcional, o ato coator deve ter sido concretizado no período do plantão.

No portal, no ícone 'Plantão', é possível encontrar os telefones de contato dos plantonistas.

Delegacias - Quatro delegacias de Campo Grande terão atendimento por 24h: a 4ª Delegacia de Polícia, Depac Centro, Cepol e Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). As unidades vão receber apoio das demais durante o período de Carnaval.

Unidades de Saúde - As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRSs (Centros Regionais de Saúde) funcionam normalmente por 24h; as Unidades Básicas vão funcionar em escala de plantão da vacinação.

Correios - As agências e unidades de distribuição não terão atendimento e retomam as atividades na quarta-feira (14), após às 12h. Nesses dias, o cliente pode buscar o autoatendimento pelo site ou telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100.

Bancos - Agências bancárias não terão expediente, retornando na quarta-feira de cinzas (14), o início do expediente será às 12h, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências. Boletos poderão ser pagos no próximo dia útil, na quarta-feira, com acréscimo de juros caso passe a data de vencimento.

Shoppings - Os Shoppings da Capital estarão funcionando em horário normal neste Carnaval.

Campo Grande começa as atividades às 10h e segue com portas abertas até às 22h na praça de alimentação e lazer e nas lojas e quiosques;

Bosque dos Ipês terá extensa programação infantil gratuita de 10 a 13 de fevereiro, além de pista de patinação no gelo, circo, piscina de bolinhas, passeio de trenzinho e muito mais. Horário de funcionamento das lojas do shopping: 10h às 22h de segunda a sábado e 12h às 20h aos domingos. Praça de Alimentação aberta das 11h às 21h no domingo;

Norte Sul Plaza haverá programação de Carnaval 'Bloquinho Norte Sul'. O horário de funcionamento será normal, das 10 às 22h todas as lojas e quiosques.

Saiba Mais Geral Tenho que trabalhar? Saiba como funciona plantão de Carnaval

