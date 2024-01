Carnaval de Rua do Distrito Federal tem 19 blocos fora do Plano Piloto

Ao todo, 56 blocos de Carnaval do Distrito Federal receberão investimentos de R$6,3 milhões da Secretaria de Cultura e Economia (Secec), administrados pela OSC Associação Amigos do Futuro. No entanto, 19 agremiações programaram os desfiles para fora do Plano Piloto.

Regiões Administrativas, como Taguatinga, Ceilândia, Riacho Fundo e outras, receberão festas a partir do dia 3 de fevereiro. Se você quer curtir a festa fora do Plano Piloto, fique atento à programação:

3/2

– Trem das Cores (Núcleo Bandeirante)

9/2

– Parece mas não é (Guará)

10/2

– CarnaFamília (São Sebastião)

– Calango Misturado (Varjão)

– Araaxxta (Candangolândia)

– Bloco Alafia (Ceilândia)

– Brincantes (Gama)

– Seca Pimenteira (Riacho Fundo)

– CarnaRock (Ceilândia)

– Bloco Baile da Piki (Águas Claras)

– Mamãe Taguá (Taguatinga)

11/2

– Sem Eira Nem Beira (Planaltina)

– Bloco do Fundão (Riacho Fundo)

– Samba da Mulher Bonita (Paranóa)

– Seca Pimenteira (Riacho Fundo)

– CarnaRock (Ceilândia)

– Menino de Ceilândia (Ceilândia)

12/2

– Afro Àsé Dúdú (Taguatinga)

13/2

– Filhos da Ema (Recanto das Emas)

– Vem Kem Quer (Estrutural)

Groove do Bem (Taguatinga)

