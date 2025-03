Carnaval jÃ¡ acabou, mas 2025 ainda tem 11 'folguinhas' na Capital

Com o Carnaval chegando oficialmente ao fim nesta quarta-feira (5), os campo-grandense já contam os dias para a próxima folga, e para a alegria de muitos, 2025 ainda terá um total de 11 dias, entre feriados e pontos facultativos, para descanso na Capital.

Considerando os feriados municipais, estaduais e nacionais, Campo Grande terá dois dias “extras” de folga, um se referindo ao padroeiro de Campo Grande, Santo Antônio, em 13 de julho, e o aniversário de 126 anos da Capital, em 26 de agosto, com ambos caindo em dias úteis da semana.

A alegria, no entanto, não dura tanto, com o Dia da Criação do Estado caindo em um sábado. Além dele, o tão esperado Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, acontece em um domingo.

Confira a lista dos demais feriados e pontos facultativos de 2025:

Abril

Sexta-feira 18 - Sexta-feira Santa - Feriado nacional

Domingo 20 - Páscoa - Feriado nacional

Segunda-feira 21 - Tiradentes - Feriado nacional

Maio

Quinta-feira 1º - Dia do Trabalhador - Feriado nacional

Junho

Sexta-feira 13 - Dia de Santo Antônio - Feriado Municipal

Quinta-feira 19 Corpus Christi - Ponto facultativo

Agosto

Terça-feira 26 - Aniversário de Campo Grande - Feriado Municipal

Setembro

Domingo 7 - Independência do Brasil - Feriado nacional

Outubro

Sábado 11 - Aniversário de Mato Grosso do Sul - Feriado estadual

Domingo 12 - Nossa Senhora Aparecida - Feriado nacional

Novembro

Domingo 2 - Finados - Feriado nacional

Sábado 15 - Proclamação da República - Feriado nacional

Quinta-feira 20 - Dia de Zumbi e da Consciência Negra - Feriado nacional

Dezembro

Quarta-feira 24 (ponto facultativo até as 13h em MS) - Véspera de Natal

Quinta-feira 25 - Natal - Feriado nacional

Quarta-feira 31 (ponto facultativo até as 13h em MS) - Véspera do Ano-Novo de 2026

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também