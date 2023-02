Guarda Civil atendeu mais de 350 ocorrências durante os dias de Carnaval

Em operação conjunta dos órgãos de segurança do Estado e Município nas localidades onde foram realizados eventos de Carnaval, houveram pelo menos 350 atendimentos com intervenção da Guarda Civil Metropolitana e oito ocorrências atendidas pela Polícia Militar, tendo ainda ajuda do Choque que dispersou vândalos na Esplanada Ferroviária.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) posicionou do dia 17 ao dia 21, equipes na Esplanada Ferroviária e como apoio nos pontos de bloqueio, na Praça do PAPA com segurança interna e externa, Praça Aquidauana, Cuiabá e outros eventos organizados pelos Blocos com efetivo em viaturas.

Desde o início ao final das festividades a Gerência do Centro de Controle de Operações – GCCO/GCM via 153 da GCM, fez o levantamento que constou mais de 350 atendimentos.

As principais ocorrências foram a recuperação de veículo furtado no sábado (18) e a detenção de um homem de 46 anos que assediava uma mulher de 21 anos dentro do transporte coletivo.

Também foi atendido um flagrante de roubo a uma banca no centro na segunda-feira (20), na mesma noite a equipe recebeu um chamado para averiguar a comercialização de drogas que ocorria no Carnaval da Esplanada.

Já na terça-feira (21), um agressor que descumpria medida protetiva foi preso após denúncia de um esfaqueamento no Bairro Estrela do Sul.

Na Praça do Papa onde ocorreu os desfiles nos dias 20 e 21, conforme a Guarda não houve notificação de atos ilícitos, sendo que no 1° dia o evento recebeu 10 mil pessoas e no 2° dia, 15 mil telespectadores.

Foram empenhadas 40 viaturas e um efetivo de 96 guardas diariamente para atendimento dos eventos em festividades no Carnaval 2023.

PM

Já a Polícia Militar executou o Policiamento Ostensivo a pé e/ou motorizado nos eventos carnavalescos. Na Esplanada Ferroviária para a realização da segurança houve a integração com o efetivo da GCM, AGETRAN e DETRAN.

A Operação contou diariamente do dia 17 a 21 com 150 policiais militares no interior do Evento na Esplanada, sendo apoiados pelo policiamento ordinário na região em volta.

No evento houve o registro pela Polícia Militar de oito boletins de ocorrências, sendo três deles lesão corporal.

