Atriz pornô, famosa nos anos 2000, morre aos 43 anos

Segundo o site TMZ, a famosa estrela de filmes adultos, Jesse Jane e seu namorado, Brett Hasenmueller, foram encontrados mortos em sua casa, na quarta-feira (24) em Oklahoma, nos Estados Unidos.

A atriz que teve fama nos anos 2000, morreu aos 43 anos, com suspeita de overdose, segundo autoridades, que ainda seguem com as investigações. A polícia teria atendido a um pedido de um funcionário de Brett para uma checagem de segurança, após ele tentar contato com o patrão por alguns dias sem obter retorno.

A atriz, cujo nome verdadeiro é Cindy Taylor, estrelou diversos filmes de conteúdo adulto, incluindo o "Piratas II: A Vingança de Stagnetti", que é considerado o filme pornô mais caro da história, tendo um orçamento avaliado em US$ 8 milhões.

Ela também integrou o time da Playboy, apresentando o programa "Naughty Amateur Home Videos"; apresentou uma série de premiações para obras de conteúdo adulto, incluindo o AVN Award, além de contar com uma linha de brinquedos eróticos.

Ao longo da carreira, Jane fez algumas participações em projetos fora do conteúdo adulto, como na série "Starsky & Hutch" e no filme "Baywatch - Casamento no Havaí".

Jane anunciou sua aposentadoria da indústria pornô em 2017.

