Carreta da Saúde leva atendimentos gratuitos à Corumbá nesta semana

Com o objetivo oferecer atendimento médico exclusivamente para profissionais da segurança pública, a quarta edição do projeto Carreta da Saúde chega a Corumbá nos dias 25, 26 e 27 de junho por meio do Centro de Atenção Biopsicossocial (CABS) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS).

A unidade móvel ficará estacionada na Base Comunitária da Polícia Militar, localizada na rua Ciriaco de Toledo, nº 2437, no bairro Nova Corumbá. Os próximos municípios serão Bela Vista e Porto Murtinho.

Os serviços abrangem médico clínico geral, exames de audiometria, atendimento odontológico, oftalmológico e psicológico.

Desde o lançamento do projeto, em novembro de 2024, cerca de 2.200 atendimentos já foram realizados, facilitando o acesso à atenção básica para quem atua diariamente na linha de frente da segurança pública em diversos municípios. Antes de Corumbá, a carreta já esteve em Dourados, Mundo Novo e Ponta Porã.



