Carreta tem cabine destruída após pegar fogo

Flávio Veras, com informações do Coxim Agora

Uma carreta teve a cavalo mecânico totalmente destruído por um incêndio na manhã deste domingo (28), no quilômetro 741 na BR-163, em Coxim.

Conforme informações do site Coxim Agora, o incêndio teve início após uma falha mecânica nos freios do veículo, fazendo com que se alastrasse por toda a cabine. O motorista seguia no sentido Sonora com destino a Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o combate das chamas utilizando aproximadamente 3 mil litros de água, apenas o cavalinho foi destruído no incêndio, os militares conseguiram impedir que o fogo chegasse à carreta carregada com feijão.

