Ultrapassagem teria causado colisão de três carretas

Flávio Veras, com informações do O Correio News

Uma ultrapassagem irregular pode ter sido o motivo da colisão que envolveu três carretas na manhã desta quinta-feira (9/7) em Chapadão do Sul.

Os veículos foram consumidos pelo fogo e três pessoas morreram carbonizados no local, mas não há identificação das vítimas.

Segundo o site O Correio News, a visibilidade no local era praticamente zero devido a forte neblina. Um dos condutores tentou a ultrapassagem a outra carreta e colidiu frontalmente com veículo de carga que seguia em sentido contrário.

O fato ocorreu na MS-306 e a via estava interditada até o final da manhã.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul se deslocaram até o local, assim como perícia e outros órgãos de segurança.





