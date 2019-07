Carretas incendeiam após colisão e interditam BR-135

Uma grave colisão entre duas carretas provocou um incêndio de grandes proporções na BR-135 no trecho da Serra de São Gonçalo do Gurguéia, no Sul do Piauí no início da tarde deste domingo (28).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda não há informações sobre feridos.

A PRF informou que a via ficou com 0,5 km de congestionamento, desvio feito precariamente pelo acostamento, sem previsão de liberação.

Deixe seu Comentário

Leia Também