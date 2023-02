Carro de luxo de Péricles é achado desmontado após roubo

Sarah Chaves, com informações do G1

Roubado na noite de quinta-feira (16), o carro do cantor Péricles foi encontrado na manhã desta sexta-feira (17), totalmente desmontado e praticamente sem peças, na Zona Leste de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, uma denúncia apontou onde o veículo estava. Os PMs foram até o local e confirmaram que se tratava do carro de Péricles, um Land Rover Discovery Cinza.

A área foi preservada para perícia. O caso vai ser apresentado no 70º DP. Ninguém foi preso até a última atualização da reportagem.

Apesar do susto, nem Péricles ou a família foram agredidos ou se feriram durante o assalto.

