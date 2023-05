Carro pega fogo com pai e duas crianças dentro no Rita Vieira

Um morador do Bairro Rita Vieira teve uma surpresa ao ligar o carro na manhã deste sábado (13) e por pouco não se feriu dentro do veículo.



O motorista entrou no veículo com os dois filhos pequenos quando o carro, um Fiat Uno simplesmente pegou fogo. “Foi um susto, o fogo cresceu rápido, mas felizmente estamos bem. Foram danos materiais só”, afirmou.

Ainda conforme o dono, o carro estava funcionando bem e não tinha apresentado problema antes ao perceber a presença das chamas, ele acionou o Corpo de Bombeiros. Agora para tentar arrumar só o motor o morador deve desembolsar cerca R$ 20 mil, mesmo sem garantia de que seja arrumado.

Conforme dicas do Auto Esporte, o problema mais comum que pode levar a um incêndio é pane no sistema elétrico. Ao notar qualquer indício de fogo, o carro deve ser desligado em toda a sua parte elétrica, faróis, lâmpadas, e até o rádio. Saia e isole o veículo e acione o Corpo de Bombeiros.

Se houver incêndio no motor, não levante o capô, pois evita queimaduras e impede que o fogo se alastre e por último e não menos importante, realize com frequência a manutenção do carro e equipamentos de segurança, fique atento aos fusíveis, responsáveis por proteger o sistema elétricos e sobrecargas.





