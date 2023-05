Cartilha da Polícia Civil para crianças e adolescentes já está disponível; Confira

Material lúdico, apresentado pela Polícia Civil de MS, a cartilha sobre tipos de violência contra crianças e adolescentes contou com a criação da psicóloga Rosiane Hernandes, servidora da SEAD (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos). O material, que pode ser baixado, teve sua criação baseada em fatos observados em mais de uma década.

"Diante da minha vasta experiência e com 14 anos de cedência na Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) imaginei que poderia criar uma cartilha que pudesse ajudar as crianças e adolescentes vítimas de violência, até mesmo porque presenciei muitas situações na qual a informação precisava ser mais constante para as crianças. Então imaginei esse material de forma lúdica", explicOU a psicóloga.

O material de 14 páginas traz a raposa Foxy, mascote ilustrativa da unidade policial, em um diálogo lúdico e didático, tratando sobre diversas formas de violências, como estupro de vulnerável e maus-tratos.

Conforme a psicóloga, a cartilha pode ser acessada facilmente por crianças e adolescentes, pois tem uma linguagem clara e com informações diretas. A servidora explica ainda que foram cerca de 12 meses para a criação do material, que em suas páginas traz também endereços e telefones para denúncias. Escolas e os Cras (Centro de Referência da Assistência Social) são locais, por exemplo, que a cartilha também pode ser trabalhada.

"Minha sensação como servidora, independentemente de estar agora em outra secretaria, é a sensação de dever cumprido. Fiz a minha parte como um todo, pensando em ajudar as crianças e adolescentes de MS de alguma forma. Esse é o nosso papel enquanto servidores públicos, trabalhar para melhorar a vida das pessoas e a vivência em sociedade", registra.

A cartilha também pode ser compartilhada diretamente pelo link.

