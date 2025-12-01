Menu
Cartórios de Protesto alertam para nova onda de fraudes com intimações e boletos

Os golpistas criam documentos que parecem legítimos com brasões, assinaturas falsas e nomes de instituições inexistentes

01 dezembro 2025 - 13h36Sarah Chaves
Após um megavazamentos de dados no Brasil e a oportunidades que criminosos acharam para aplicar golpes, utilizando informações reais como nome completo, CPF, endereço e até dados bancários, os Cartórios de Protesto reforçam o alerta à população.

Golpistas chegam a criar boletos falsos e intimações de protesto que parecem legítimos, inclusive com rúbrica, mas são totalmente fraudulentos. Os documentos simulam notificações de Cartórios, cobranças judiciais e taxas associativas inexistentes. Muitas vezes, os golpistas usam brasões da República, nomes de instituições falsas e contatos de outros estados para dar uma aparência oficial à fraude documental.

Segundo Daniel Emílio Fontana Fries, presidente dos Cartórios de Protesto de MS, é fundamental redobrar a atenção ao pagar boletos neste período. "Os criminosos se aproveitam da grande circulação de boletos e da pressa das pessoas para aplicar golpes. É essencial verificar a origem do documento antes de efetuar qualquer pagamento."

Os Cartórios de Protesto e a Anoreg/MS (Associação dos Notários e Registradores do Brasil MS) recomendam os seguintes cuidados:

 - Confira sempre os dados do beneficiário antes de pagar qualquer boleto.
 - Não clique em links recebidos por e-mail, SMS ou redes sociais que prometem descontos ou renegociações.
 - Acesse diretamente os canais oficiais dos Cartórios ou instituições financeiras.
 - Em caso de intimação, confirme a veracidade da dívida pelo site www.pesquisaprotesto.com.br ou entre em contato com o Cartório de Protesto da sua cidade pelo número (67) 3326-3712.
 - Lembre-se: por lei, o devedor tem até três dias úteis para quitar o valor após a intimação. Golpistas costumam exigir pagamento imediato.
 - Os Cartórios não enviam boletos por WhatsApp ou redes sociais. Toda comunicação oficial é feita por meios seguros e identificáveis.

Em caso de tentativa de golpe, a melhor atitude é registrar um boletim de ocorrência. O crime é estelionato e precisa ser denunciado para que as autoridades possam investigar e combater essas quadrilhas.

Para mais informações, acesse:
    www.protestoms.org.br
    www.pesquisaprotesto.com.br
    Cartórios de MS Anoreg/MS

 

