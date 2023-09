Carvão vegetal é tema de encontro

Um encontro para falar sobre gargalos e desafios comuns às empresas produtoras de carvão vegetal, reuniu representantes do setor de siderurgia e de produção do material, durante três dias em Campo Grande e outras cidades do estado. Eles participaram da 5ª Reunião Técnica do Grupo de Trabalho Carvão Vegetal Sustentável.

Os objetivos do encontro foram os de identificar gargalos e desafios comuns às empresas produtoras de carvão vegetal; promover a integração do setor produtivo com o setor de ferro gusa e ferroligas; desenvolver projetos e compartilhar conhecimentos sobre o processo de produção do carvão vegetal; e ainda desenvolver mecanismos de redução de emissões de gases do efeito estufa no processo de produção do material.

O evento teve como tema “Estabilidade do processo de carbonização”. O diretor operações da Vetorial Siderurgia, Mário Sousa, comentou que encontros como esse servem para troca de experiência. “Discutimos medidas voltadas ao desenvolvimento técnico, social, econômico e ambiental da cadeia produtiva de carvão vegetal, com foco na sustentabilidade e em uma produção de alta qualidade e alto rendimento”.

Além da Capital, outras cidades como Dois Irmãos do Buriti e Ribas do Rio Pardo, onde estão instaladas a unidades de produção de carvão vegetal da Vetorial, que atua ainda nos setor de siderurgia e mineração, também receberam as reuniões do encontro.

