Casa da Mulher Brasileira será revitalizada na Capital

A Casa da Mulher Brasileira será revitalizada pela prefeitura de Campo Grande. A licitação para execução da obra está em andamento e a abertura das propostas será no próximo dia 8 de dezembro. Definida a empresa vencedora da licitação, será estabelecido prazo para conclusão dos trabalhos, contados a partir da Ordem de Serviço.

De acordo com a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), serão substituídos o piso, o forro e feitos reparos na cobertura, portas e janelas. E o prédio, localizado no Jardim Imá, vai receber pintura nova.

A Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande foi a primeira a ser inaugurada no país, em fevereiro de 2015, sendo referência nacional pelo pioneirismo nas políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. O prédio abriga também a Primeira Vara Especializada de Medidas Protetivas e Execução de Penas no país, que começou a funcionar em março de 2015. No local também estão instaladas a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Ministério Público, Defensoria Pública e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

O serviço é prestado 24 horas, todos os dias da semana, às mulheres vítimas de violência. A vítima recebe apoio psicossocial e tem à disposição alojamento de passagem, onde pode ficar por até 48 horas. Enquanto ela é atendida e caso não tenha acompanhante no momento, os filhos menores de 12 anos são acolhidos na brinquedoteca, onde ficam sob o acompanhamento de profissionais especializados.

