Casa da Saúde passa a chamar Carlos Alberto Jurgielewicz

O médico cirurgião Carlos Alberto Jurgielewicz, falecido em fevereiro de 2015 será homenageado e dará nome à Casa da Saúde de Campo Grande, mantida pelo Governo do Estado.

A mudança do nome foi publicada do Diário Oficial do Estado de quarta-feira (2). Conforme a publicação, mesmo se houver mudança de endereço da Casa da Saúde, que hoje está localizada na avenida Afonso Pena, no bairro Cidade Jardim, o novo nome deve permanecer.

A alteração entrou em vigor nesta quarta-feira, data de sua publicação.

O profissional foi um dos 100 primeiros a se registrarem para atuar em Mato Grosso do Sul. Carlos nasceu em 26 de julho de 1930 e se formou na Universidade Federal do Paraná em 1954. Ele veio para o estado logo após sua divisão, em 1979. Em Campo Grande o profissional atuou até sua morte, em 2015.

Antes de morrer, Carlos foi homenageado pelo Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM-MS) por seus 50 anos de profissão, durante celebração em 2006.

