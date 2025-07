Casa de Cultura é mais uma opção para a programação de férias na Capital

Proporcionando atividades culturais e educativas neste mês, o projeto “Férias com Arte”, será realizado entre os dias 14 a 31 de julho, na Casa de Cultura, localizada na Avenida Afonso Pena, 2270 – Centro, em Campo Grande.

Entre os destaques estão ações literárias, oficinas criativas, aulas de ballet infantil e duas sessões de cinema com entrada gratuita, ambas com classificação livre e distribuição de pipoca. As crianças devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis em todas as atividades.

Já as inscrições para as oficinas devem ser realizadas por telefone, no número (67) 2020-4310, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h. As vagas são limitadas e a participação será garantida por ordem de inscrição.

Confira a programação completa:

14 a 31/07 – Atividade literária: As crianças serão convidadas a conhecer e explorar, por meio da leitura e de atividades teóricas, os monumentos e pontos turísticos da cidade.

12/07 – Oficina criativa do livro “Tuiuiú Jaburú”, de Geraldo Espíndola: Utilizando papéis e materiais diversos, as crianças vão confeccionar seu próprio marcador de página e uma obra inspirada em referências pantaneiras.

22/07 – Oficina criativa Manuel de Barros: Momento para soltar a imaginação e desenvolver produções artísticas baseadas nos elementos poéticos do escritor.

22 a 31/07 (terças e quintas) – Primeiros passos de ballet infantil: Aulas introdutórias de ballet para movimentar o corpo com leveza e ritmo. Atividade aberta para meninas e meninos.

31/07 – Sessão de cinema

15h | Filme “Vidas ao Vento”: Conta a história de Jiro, um menino que sonha em construir aviões e voar alto. Com imaginação e coragem, ele enfrenta desafios para transformar seus sonhos em realidade.

Classificação livre – recomenda-se chegar com 15 minutos de antecedência.

17h | Filme “Porco Rosso”: Narra a trajetória de um piloto corajoso que se transforma em porco e passa a voar pelos céus, enfrentando piratas aéreos. Em suas aventuras, vive grandes emoções e descobre o valor da amizade.

Classificação livre – recomenda-se chegar com 15 minutos de antecedência.

