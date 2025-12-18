Menu
Casa Rosa encerra ano com mais de 13 mil atendimentos de prevenção ao câncer em MS

Entre os casos identificados, 247 foram de câncer de mama e 5 de câncer de próstata

18 dezembro 2025 - 18h39Taynara Menezes
Entre os casos identificados, 247 foram de câncer de mama e 5 de câncer de próstata   (Foto: Divulgação )
A Casa Rosa fechou o ano de 2025 registrando 13.586 atendimentos, consolidando sua atuação na prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento de pacientes com câncer em Mato Grosso do Sul. Entre os casos identificados, 247 foram de câncer de mama e 5 de câncer de próstata, todos detectados por meio de consultas e exames gratuitos oferecidos pela instituição.

O último mutirão do ano, realizado na sede da Casa Rosa, registrou 134 atendimentos, entre consultas médicas, exames e encaminhamentos para procedimentos complementares, evidenciando a demanda da população por serviços de saúde acessíveis e gratuitos.

Além da sede, a Casa Rosa expandiu suas ações para diferentes regiões do estado, com mutirões em Campo Grande, Ladário, Corguinho e Corumbá, reforçando o acesso à prevenção e ao diagnóstico rápido.

A instituição destaca que seu trabalho contribui diretamente para reduzir filas e acelerar diagnósticos, fortalecendo a prevenção e o acompanhamento de pacientes com câncer. O médico mastologista voluntário da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha, ressaltou que cada atendimento representa um impacto direto na vida das pessoas, reforçando a importância do acesso a serviços de saúde de qualidade.

A Casa Rosa entra em recesso a partir de 20 de dezembro, com retorno das atividades previsto para 5 de janeiro de 2026, mantendo o compromisso de ampliar atendimentos e ações de prevenção no próximo ano.

