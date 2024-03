Aposentado viaja de motor home com a esposa e jÃ¡ percorreu mais de 120 mil km

“Não deixar para amanhã”, esse é o lema do aposentado Nelson dos Santos de 62 anos, natural de Gaspar, em Santa Catarina que passa por cidades sul-mato-grossenses em mais uma viagem de motor home ao lado da esposa ucraniana, Maria Anitta, ‘Maritcha’.

Viúvo, há cerca de três anos, Nelson comprou um Fiat Ducato, já classificado como motor home e junto com a atual companheira, viaja pelo Brasil e fora dele. “Sai de Santa Catarina há cerca de um mês rumo ao Pará na região norte, ainda tem muita estrada para conhecer e muito lugar”, contou ao JD1.

O casal está parado no momento em Miranda, onde ficará por alguns dias, mas já passaram por Foz do Iguaçu (PR), Itaipu, Muarama, de lá foram para Dourados, Bonito, conheceram o Morro do Paxixi em Aquidauana e o distrito de Piraputanga até chegarem em Miranda da onde devem partir para Campo Grande.

“Depois devo ir para Pontes e Lacerda (MT), Campo de Júlio (MT) e subir para Sinop (MT), e Camapuã (MS), vou subindo até no Pará”.

No motor home Nelson e Maritcha têm de tudo, banheiro químico, fogão, 150 litros de água reservada para comida e banho, além de placa solar para manter a casa separada do motor, “simples, mas funcional”, comentou.

O aposentado que já foi para a Argentina, Chile, Uruguai, Patagônia e rodou mais de 120 mil km não pensa em parar. “Quando eu chegar no Pará, de repente vou para Ilha do Marajó, ou vou para Amazônia, volto para Tocantins porque quero ver o Jalapão de novo, de repente vou conhecer os Lençóis Maranhenses”.

Nelson contou ainda que tem apoio integral do filho. "Ele me apoia 100%, trabalhei desde sempre, me aposentei, perdi minha esposa com câncer, então tenho que aproveitar a vida da melhor maneira possível, não deixar para amanhã".

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também