Casal é pego traficando filhotes de papagaios em MS e recebe multa de R$ 395 mil

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Batayporã abordou em flagrante no domingo (17), no entroncamento das rodovias MS-141 e MS-473, em Nova Andradina, um casal, do interior do estado de São Paulo, que trafegavam em um veículo transportando 79 filhotes de papagaio verdadeiros, de vários tamanhos, em uma caixa de madeira.

A ficalização ocorria na rodovia em razão da Operação Bocaiúa. Ao serem questionados onde haviam conseguido as aves, o homem relatou ter pego de uma pessoa desconhecida, na cidade de Angélica-MS, e que pagou o valor de R$ 10 mil e levaria até a cidade de Presidente Venceslau-SP, onde receberia R$13 mil após a entrega.

O casal recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de animais e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina-MS. Os autores, ainda, foram autuados e arbitrado multa no valor de R$ 395.000,00.

Eles repondem pelos crimes tipificados no Art.29 da Lei Nº 9.605 e Art.5 da Lei Nº 5.673, que penaliza pessoas responsáveis por matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente e quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos da fauna silvestre, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

