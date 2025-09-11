Menu
Casal se conhece no Tinder e hoje gera renda plantando mandioca em MS

Elida e Davi vendem 500 kg do produto por semana em Japorã

11 setembro 2025 - 17h05Taynara Menezes
Elida e Davi   (Foto: Reprodução )

De um match no Tinder ao sucesso na agricultura, assim da pra resumir a história do casal que se conheceu no aplicativo de relacionamentos, Elida e Davi. O que era apenas uma conversa casual, foi tomando outro rumo e ganhando um novo sentido, hoje eles vivem em Japorã e seu sustento vem da plantação de mandioca. 

No sítio do casal, a pequena horta na agroindústria, agora, é responsável por abastecer mesas da região com 550 quilos semanais de mandioca. 

Apesar do sucesso, a jornada de Elida e Davi não foi fácil. Moravam de aluguel, tinham um carro financiado e a propriedade, que inicialmente era focada na pecuária leiteira, estava longe de ser o que sonhavam. Tentaram a sorte com o cultivo de quiabo, mas os resultados não foram como esperavam.

“A gente plantava o que podia, como podia, e às vezes dava certo, outras não”, relembra Davi. O início foi desafiador, mas o desejo de acertar sempre esteve presente.

Após tentativas frustradas, o casal encontrou o caminho para o sucesso ao investir em conhecimento técnico fornecido pelo Senar-MS. A transformação na propriedade de Elida e Davi começou com a escolha de plantar mandioca, porém, a virada mesmo aconteceu quando decidiram investir em uma agroindústria.

Eles criaram a "Mandiocas Mineira", em homenagem às origens de Davi, e, com isso, formalizaram o processo de produção.

“Foi nos nãos recebidos que encontramos a motivação para continuar e chegar até aqui. O mercado se fechou para nós, mas nós criamos nossa própria porta”, afirma Elida.

A produção de mandioca se estabilizou e a qualidade foi reconhecida na região, proporcionando não apenas sustento, mas também identidade e orgulho ao casal.

“Nossa vida mudou da água para o vinho. A produção melhorou, ganhamos conhecimento e tivemos melhoria financeira. Antes eu sofria pegando equipamentos emprestados e hoje tenho tudo meu. Além disso, ganhamos amigos, consideramos os técnicos parte da nossa família”, resume Davi.

Embora o negócio tenha prosperado, a jornada é árdua, Elida e Davi trabalham sozinhos na produção e, por enquanto, não conseguem aumentar a quantidade de vendas por conta da limitação de mão-de-obra. Mesmo assim, o casal prefere manter o ritmo que encontrou: sem pressa, com o foco no que realmente podem manejar.

“Estamos felizes assim. Não estamos correndo atrás de um grande império, mas sim do que é possível com o nosso trabalho diário e com o que o campo nos oferece”, conclui Elida.

 

