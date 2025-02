Casamento de Giulia Be com filho do secretário de saúde dos EUA terá presença de Trump

A cantora brasileira Giulia Be e o ativista norte-americano Conor Kennedy oficializarão a união no dia 29 de novembro de 2025, em São Paulo.

A cerimônia religiosa acontecerá na Igreja Nossa Senhora do Brasil, um dos templos mais tradicionais da cidade, e será seguida por uma recepção luxuosa no Hotel Rosewood, localizado na Avenida Paulista.

O casamento contará com mais de 600 convidados, incluindo personalidades de peso. Entre os nomes confirmados estão Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, o bilionário Elon Musk, o DJ Diplo e o ator Patrick Schwarzenegger, primo do noivo e filho de Arnold Schwarzenegger.

Conor Kennedy vem de uma das famílias mais influentes da política americana. Ele é sobrinho-neto do ex-presidente John F. Kennedy e filho do advogado Robert F. Kennedy Jr., recentemente indicado por Trump para assumir a Secretaria de Saúde dos Estados Unidos.

Discreto nas redes sociais, Conor tem formação em História, Literatura, Energia e Meio Ambiente. Em 2012, ele chamou atenção da mídia ao namorar a cantora Taylor Swift. Já em 2022, surpreendeu ao revelar que se voluntariou para lutar na guerra da Ucrânia.

Giulia e Conor se conheceram em 2021, por meio da internet. Na época, a cantora morava no Brasil e gravava o filme Depois do Universo, da Netflix, enquanto o herdeiro concluía sua pós-graduação nos Estados Unidos. Durante cinco meses, o casal manteve contato à distância, até que se encontrou pessoalmente em 2022.

