Cassems inaugura hospital em Dourados nesta quinta-feira

A Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) inaugura nesta quinta-feira (23) mais um hospital, desta vez, em Dourados. Unidade será a maior da rede própria no Estado

A unidade hospitalar foi estruturada para proporcionar atendimento em casos de pequena, média e alta complexidade, com 163 leitos distribuídos entre 30 leitos de UTIs, Clínica Médica, Pediatria, Clínica Cirúrgica, Oncologia e Day Clínica. Além de 7 salas cirúrgicas, Pronto-Atendimento, Centros de Diagnóstico, Infusão e Hemodiálise e mais de 18 especialidades médicas.

Os atendimentos do Pronto Atendimento iniciam entre os dias 25 e 26 de novembro. E a partir do dia 27 de novembro, serão ativados o Centro Cirúrgico e os novos leitos de UTIs.

A unidade hospitalar fica localizada na Rua Oliveira Marques, 2771 - Jardim Central.



