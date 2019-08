Cassems melhora serviço de otorrinolaringologia

Visando a garantia da qualidade no atendimento prestado e a sustentabilidade do plano de saúde, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), estruturou nas suas unidades da capital e do interior, serviços de otorrinolaringologia próprios. Todas as demandas que antes eram atendidas pela rede credenciada estão garantidas na rede própria da Caixa dos Servidores.

Vale ressaltar que nenhum beneficiário ficará desassistido em decorrência da mudança. A operadora contou com o serviço credenciado da Cooperativa de Otorrinolaringologistas por 15 anos e recebeu, de tais profissionais, grande empenho e dedicação aos beneficiários. No entanto, nos últimos quatro anos, esse modelo de atendimento teve um salto significativo em seus custos, que subiram de R$ 500 mil para R$ 1.100.000,00, com a mesma quantidade de procedimentos realizados mensalmente.

A nova alternativa foi amplamente discutida pelos conselhos administrativos e fiscal e, para implementar esta mudança, o plano de saúde realizou um estudo sobre as demandas dos beneficiários por essa especialidade.

O grupo de médicos otorrinolaringologistas da rede própria Cassems atenderá em todo o Estado. Todos os procedimentos da especialidade continuarão assegurados e nenhum serviço será alterado.

A diretora de assistência à saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, salienta que a qualidade do atendimento prestado pela Caixa dos Servidores será a mesma. Budib também destaca a competência dos novos profissionais e que a cobertura do plano de saúde continua a mesma e nenhum beneficiário pagará mais caro pelo serviço.

“Sobre o grupo de otorrinolaringologia que entra, eu, como diretora médica, posso afirmar que são todos especialistas e com vasta experiência na área. Então, não há motivo para preocupação. Todos os direitos do beneficiário estão garantidos, tudo está dentro da regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O agendamento está sendo feito normalmente pelo aplicativo da Cassems, pela Central de Atendimento 24h e, também, pelas unidades regionais”, afirmou Maria Auxiliadora.

Para os beneficiários da capital, o serviço estará disponível no Centro Médico e de Diagnóstico Avançado da Cassems (CMDA), de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h. O agendamento pode ser realizado pelo número (67) 3056-9800, até às 19h, ou pela Central de Atendimento 24h, por meio do número (67) 3314-1010.

Deixe seu Comentário

Leia Também