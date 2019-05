Cassems vai construir usina para abastecer unidades hospitalares

O Conselho de Administração da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) apresentou pacote de medidas para reduzir gastos. Dentre elas, está a construção de uma usina solar.

A Cassems irá aderir à Usina Solar Fotovoltaica, que é um complexo repleto de placas solares. A fonte de energia elétrica renovável será construída em Terenos, gerando uma economia de, aproximadamente, 50% no custo geral de energia. O complexo terá a energia necessária para abastecer a rede hospitalar.

Segundo a empresa, em cerca de 120 dias todas as Unidades Hospitalares serão abastecidas por energia solar fotovoltaica, exceto a de Três Lagoas.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, diz “a Cassems adota o que há de mais moderno e sustentável em energia, uma grande preocupação da nossa administração em todas as obras e projetos desenvolvidos. Nós crescemos e queremos crescer muito mais, mas, sempre, prezando pelo equilíbrio e pela sustentabilidade ambiental e financeira”, afirma.

A expectativa é que no primeiro mês com a implantação da usina, as reduções de contratos, taxas e tarifas financeiras, seja economizado cerca de R$ 523 mil e, no primeiro ano, R$ 6.2 milhões.

