Castramóvel retorna ao centro de Campo Grande neste sábado

O Pátio – O Shopping do Centro, em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), recebe novamente o Castramóvel neste sábado (6), das 8h às 11h, no estacionamento em frente ao shopping.
Durante o atendimento, os tutores poderão vacinar seus animais de estimação, realizar o cadastro para castração e esclarecer dúvidas sobre os cuidados com a saúde dos pets.
O projeto de castração é voltado especialmente para famílias com renda de até três salários mínimos, reforçando o compromisso em atender quem mais precisa.
Serviço
Local: Pátio – O Shopping do Centro – Rua Marechal Rondon, 1380, Centro
Data: 06/09/2025 (sábado)
Horário: 8h às 11h
