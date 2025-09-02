Menu
Menu Busca terça, 02 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Castramóvel retorna ao centro de Campo Grande neste sábado

Atendimento inclui vacinação, cadastro para castração e orientações sobre saúde de pets

02 setembro 2025 - 18h12Carla Andréa

O Pátio – O Shopping do Centro, em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), recebe novamente o Castramóvel neste sábado (6), das 8h às 11h, no estacionamento em frente ao shopping.

Durante o atendimento, os tutores poderão vacinar seus animais de estimação, realizar o cadastro para castração e esclarecer dúvidas sobre os cuidados com a saúde dos pets.

O projeto de castração é voltado especialmente para famílias com renda de até três salários mínimos, reforçando o compromisso em atender quem mais precisa.

Serviço

Local: Pátio – O Shopping do Centro – Rua Marechal Rondon, 1380, Centro
Data: 06/09/2025 (sábado)
Horário: 8h às 11h

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Androi

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Depac Dourados
Interior
Homem é preso em flagrante por estupro de adolescente em Dourados
Procurador-geral da República, Paulo Gonet e ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) -
Política
Gonet solicita procedência da acusação do núcleo 1 e reafirma validade da delação de Cid
Apostadora fazendo jogo da Mega-Sena
Geral
Mega-Sena sorteia R$ 14 milhões em prêmio nesta terça-feira
1ª DEAM - Casa da Mulher Brasileira -
Polícia
Polícia Civil se manifesta sobre investigação do MP envolvendo a 1ª DEAM
Centro de Deodápolis -
Interior
Empresa com 60 dias de existência vence licitação de R$ 397 mil em Deodápolis
Câmara lamenta morte de assessor parlamentar no trânsito da Capital
Geral
Câmara lamenta morte de assessor parlamentar no trânsito da Capital
Fórum de Campo Grande
Justiça
Justiça reconhece danos morais e condena idoso que agrediu companheira de 80 anos
Caio não havia sido notificado da medida protetiva
Justiça
Justiça manda Defensoria assumir defesa de feminicida acusado de furto na Capital
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 2/9/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 2/9/2025

Mais Lidas

Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
A vítima faleceu na calçada
Polícia
AGORA: Homem morre em calçada do Tiradentes após passar mal
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital