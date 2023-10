CAU elege chapa única na próxima terça-feira

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) estará realizando na próxima terça-feira (10) a eleição para escolha da nova gestão da entidade para o triênio 2024-2026.

Com apenas a Chapa "CONSENSO" participando das eleições neste ano, a nova liderança do CAU sul-mato-grossense já está definida e é formada pela união de múltiplas representatividades.

Luís Eduardo Costa, o Dudu, que já comandou o Conselho, destacou ao JD1 Notícias que essa eleição é única, já que houve apenas uma chapa nas eleições, concretizando uma futura gestão com diversas representatividades.

“Essa chapa, nós fizemos uma chapa de consenso, com várias representatividades da arquitetura. Geralmente quanto tem eleição, temos três chapas, algo inédito”, afirmou.

A Chapa é formada por dez conselheiros estaduais titulares e dez suplentes, mais um conselheiro federal e uma suplente, que serão representantes do Estado no plenário do CAU Brasil.

Com 3.989 arquitetos e urbanistas em Mato Grosso do Sul, a eleição ocorrerá de maneira online, por meio da plataforma “VotaOnline”, e todos os profissionais com registro ativo no CAU podem votar. Para participar, é necessário se cadastrar na plataforma.

Vale lembrar que o voto é obrigatório para todos os arquitetos e urbanistas com menos de 70 anos, e ausência não justificada pode resultar em multa.

