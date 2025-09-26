CAU lança 1º Concurso de Fotografia de Patrimônio Cultural de MS

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) publicou o edital do 1º Concurso de Fotografia de Patrimônio Histórico e Cultural de Mato Grosso do Sul, com um prêmio total de R$ 6 mil.

O concurso busca não apenas promover a preservação cultural, mas também engajar a população na criação de um acervo visual autêntico que represente a diversidade cultural de Mato Grosso do Sul. O resultado será um banco de imagens que será utilizado para promover e difundir a memória cultural do estado, ao mesmo tempo em que dá visibilidade aos talentos regionais.

De acordo com Lauzie Xavier, coordenadora da Câmara Temática de Patrimônio do CAU/MS e idealizadora do concurso, "o objetivo é valorizar o patrimônio local, destacando tanto a arquitetura histórica quanto as manifestações culturais vivas. As fotografias selecionadas irão compor um acervo visual que será fundamental na preservação da memória cultural de Mato Grosso do Sul."

Podem participar fotógrafos profissionais e amadores, com 18 anos ou mais, residentes em Mato Grosso do Sul. A inscrição é gratuita, e os arquivos devem ser enviados para o e-mail: [email protected] até o dia 24 de outubro, conforme as especificações detalhadas no edital.

Os três primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro, distribuídos da seguinte forma: 1º lugar – R$ 3.000; 2º lugar – R$ 2.000; e 3º lugar – R$ 1.000. O resultado será divulgado até o dia 7 de novembro.

As fotografias devem retratar o patrimônio histórico e cultural do estado, incluindo:

Patrimônio material: edifícios históricos, sítios arqueológicos, monumentos e objetos que possuem valor cultural e histórico.

Patrimônio imaterial: festas populares, manifestações culturais, gastronomia típica, saberes e ofícios tradicionais.

Paisagem cultural: a interação entre o homem e o ambiente natural, refletindo os modos de vida, tradições, memórias e valores de diferentes grupos sociais.

Confira o cronograma



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também