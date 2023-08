Cavalgada será recebida no Paço Municipal no dia 1º de setembro

Confirmada para o dia 1º de setembro, a Cavalgada de abertura da etapa nacional CLC e Potro do Futuro deve movimentar a Avenida Afonso Pena, percorrendo um trajeto de aproximadamente 3,9 km, da Vila Morena até a Prefeitura de Campo Grande.

Parceira do evento, a Prefeitura abrirá seu estacionamento para receber cerca de 50 cavalos, anunciando oficialmente a Etapa Nacional do CLC e o Potro do Futuro. A previsão é que a concentração dos cavaleiros e das amazonas comece às 7 horas, com saída às 8h e chegada em frente ao Paço Municipal às 10h, onde os participantes serão recebidos com um arroz carreteiro, feito no melhor estilo das comitivas.

“Essa mais uma iniciativa que a Sidagro apoia que irá movimentar toda uma cadeia produtiva, com hotéis, restaurantes, pessoas circulando e consumindo no comércio local. São duas semanas que iremos reunir as principais delegações, de diversos estados, movimentando a cultura, a economia, o esporte e o lazer de todo o Mato Grosso do Sul, sendo mais uma forma de fortalecer raízes da região”, disse o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila.

O diretor do CLC, Abeldes Junior, lembrou que a cavalgada sempre esteve presente na história da Capital. “Além de marcar a Etapa Nacional do CLC e o Potro do Futuro, a cavalgada é um evento que envolve as famílias, faz parte da tradição da região e resgata um pouco do que os antepassados dos campo-grandenses viveram nestas mesmas ruas”.

A organização destacou que a cavalgada é um grande convite para toda a população prestigiar a Etapa Nacional do CLC e do Potro do Futuro, que acontece em Campo Grande, no Parque do CLC, de 28 de agosto a 10 de setembro.

