CCJ aprova PDV

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), da Assembleia Legislativa, aprovou nesta quarta-feira (3) o projeto de lei de autoria do Executivo que institui o Programa de Desligamento Voluntário (PDV), destinado aos servidores públicos estadual.

Para o relator do projeto e líder do governo na Casa de Leis, deputado Barbosinha, a aprovação indica que não há inconstitucionalidade ou ilegalidade que possa impedir a tramitação. “Como o próprio nome diz, é voluntário, depende da vontade do servidor aderir ou não”, ressaltou.

Barbosinha disse que o projeto agora segue para plenário, onde os deputados devem avaliar o parecer de hoje. A previsão é que a pauta seja apreciada pelos parlamentares até a próxima quarta-feira.

