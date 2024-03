CCR deve aguardar para implementar pagamentos por Pix em pedágios da BR-163

O Ministério dos Transportes publicou, na última sexta-feira (8), uma resolução que estabelece que concessionárias que cobram por pedágio em rodovias federais terão que aceitar, em um prazo de até 90 dias, pagamentos por PIX e cartões de crédito e débito.

Em Mato Grosso do Sul, a CCR MSVia, concessionária responsável pela administração da BR-163, informou que aguardará normativa da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para definir um cronograma de ações.

Atualmente, quem passa pelos pedágios na BR-163 já pode fazer o pagamento através de cartões de crédito e débito, porém, o PIX ainda continua não sendo aceito na rodovia.

