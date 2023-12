CCR MSVia abre vagas para jovem aprendiz entre 14 e 23 anos

O Programa de Aprendizagem da CCR MSVia está recebendo currículos de jovens com idades entre 14 e 23 anos em Campo Grande. Os interessados devem estar cursando o Ensino Médio e precisam ter disponibilidade para trabalhar e fazer curso no período vespertino.

Os aprendizes terão bolsa-auxílio, vale transporte, seguro de vida e plano de saúde.

As inscrições começaram na quinta-feira (28) e vão até o dia 5 de janeiro de 2024 e os currículos poderão ser enviados via WhatsApp, no número (67) 99609-1663.

