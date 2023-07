CCR MSVia anuncia vagas de trabalho em 13 cidades de MS

As oportunidades anunciadas pela CCR MSVia, concessionária responsável pela administração e manutenção da BR-163/M são destinadas às cidades de Bandeirantes, Caarapó, Coxim, Jaraguari, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Rio Verde de MT, São Gabriel do Oeste, Sonora, Campo Grande e no distrito de Anhanduí.

Todas as 29 vagas também estão disponíveis para pessoas com deficiência. Os cargos oferecidos abrangem diversas áreas e os benefícios incluem vale refeição/alimentação, assistência médica, seguro de vida, participação nos lucros, day off de aniversário e gympass.

Os interessados podem se candidatar acessando o site www.msvia.com.br e clicando no link “Trabalhe Conosco”, localizado no canto superior direito da página. Em seguida, será direcionado para uma nova página onde poderão selecionar a vaga desejada. É possível se candidatar a qualquer uma das vagas oferecidas pelo Grupo CCR.

Para quem preferir, também há a opção de enviar o currículo via WhatsApp para o número (67) 99609-1663.

Confira abaixo as vagas disponíveis:

Agente Atendimento Motorista Socorrista — Bandeirantes, Mundo Novo, Coxim, Anhanduí, Rio Brilhante, Rio Verde, Nova Alvorada do Sul — (1 vaga em cada localidade)

Requisitos:

Ensino Médio Completo

CNH D ou E

Curso de condutor de veículo de emergência;

Disponibilidade para trabalhar por escala 24x72

Residir em na região

Será um diferencial ter atuado com APH ou ter curso na área da saúde.

Agente Atendimento Monitoramento I — Naviraí, Sonora, Nova Alvorada do Sul, Juti — (1 vaga em cada cidade)

Requisitos:

Ensino Fundamental Completo

CNH AC, D ou E

Ter disponibilidade para atuar por escala e por turno

Residir na região

Será diferencial ter experiência com direção em rodovia.

Agente Atendimento Aph Socorrista II — Bandeirantes, Rio Verde, Rio Brilhante — (1 vaga em cada cidade)

Requisitos:

Ensino Médio Completo

Disponibilidade para trabalhar por escala 24x72

Residir em na região

Será um diferencial ter atuado com APH ou ter curso na área da saúde.

Agente de Atendimento Arrecadação — Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência — Jaraguari, Sonora, São Gabriel do Oeste, Anhanduí, Rio Brilhante, Caarapó, Naviraí, Mundo Novo — (1 vaga em cada localidade)

Requisitos:

Ensino Médio

Ter disponibilidade para atuar por escala e turno.

Residir na região.

Técnico (a) de Enfermagem do Trabalho — Campo Grande — 1 vaga

Requisitos:

Ensino Técnico em Enfermagem;

Coren Ativo

Ter curso de especialização em Técnico de Enfermagem do Trabalho.

CNH B

Pacote Office intermediário

Ter conhecimentos técnicos referentes à atendimentos emergências, dentro da sua área legal de atuação e conhecimento básico de legislação previdenciária e Normas regulamentadoras, especialmente NR 07.

Agente Administrativo I — Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência — Campo Grande — 1 vaga

Requisitos:

Ensino Médio completo

Ter conhecimento no pacote office

Disponibilidade para trabalhar no horário administrativo

Supervisor (A) de Engenharia — Campo Grande — 1 vaga

Requisitos:

Superior completo em Engenharia Civil, ou área afins (engenharias e arquitetura)

CNH B

Pacote Office

Experiência com liderança de equipes

Será um diferencial conhecimento gestão em infraestrutura, drenagem e OAE’S, gestão de contrato, e conservação rodoviária

Ter disponibilidade para viagens

Residir em Campo Grande/MS



Analista Engenharia II — Campo Grande — 1 vaga

Requisitos:

Ensino Superior completo em Engenharia Civil

CNH B

Conhecimento em Pacote Office

Disponibilidade para viagens

Será um diferencial ter conhecimento com fiscalização/execução de obras viárias, laboratório de materiais asfálticos e com rotinas administrativas relacionadas a obras viárias

Agente Engenharia I — Douradina — 2 vagas

Requisitos:

Ensino Fundamental Completo

Ter disponibilidade de horário e para viagens

Será um diferencial ter experiência com obras viárias

Residir em Douradina/MS

