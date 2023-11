CCR MSVia fará processo seletivo para vagas de ensino fundamental e médio em MS

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A CCR MSVia fará processo nesta terça e quarta (21 e 22), para contratar pessoas que tenham interesse em trabalhar na empresa. Nessa etapa a ação será direcionada para os municípios de Bandeirantes e São Gabriel do Oeste, respectivamente.

Na oportunidade, serão oferecidos os seguintes cargos, bem como os requisitos mínimos de atendimento em cada:

– Motorista de Ambulância: ensino médio completo, CNH categoria ‘D’ ou ‘E’, curso de condutor de veículo de emergência e disponibilidade para trabalhar em escala no regime 24×72;

– Operador de Pedágio: ensino fundamental completo e ter disponibilidade para trabalhar em regime de escala e de turno;

– Operador de Tráfego: ensino fundamental completo, CNH categoria ‘C’, ‘D’ ou ‘E’ e ter disponibilidade para trabalhar em regime de escala e de turno;

Quem quiser se candidatar deverá se dirigir aos locais indicados abaixo, levando junto o currículo:

– Bandeirantes: terça (21), das 8h30 às 13h, na Rua Francisco Antônio de Souza, 2735, na Sala do Empreendedor – bairro Jardim Santa Madalena;

– São Gabriel do Oeste: quarta (22), das 8h às 11 e das 13h às 17h, na Prefeitura Municipal na Rua Martimiano Alves Dias, 1211 – Loteamento Capão Redondo II;

Entre os benefícios oferecidos pela Concessionária para todas as vagas estão: vale refeição/ou alimentação, assistência médica, seguro de vida, participação nos lucros, day off de aniversário, gympass.

Interessados também podem acessar o site www.msvia.com.br e clicar no link ‘Trabalhe Conosco’, no canto superior direito da página. Em seguida, uma nova página irá abrir onde deverá ser selecionada a vaga desejada. Outras informações pelo Disque CCR MSVia no 0800 648 0163.

