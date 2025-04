CCR MSVia realizou 468 atendimentos a veículos com problemas mecânicos no feriadão

A CCR MSVia realizou, entre os dias 17 e 22 de abril, uma operação especial na BR-163/MS, em decorrência do feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes, e em balanço divulgado nesta quarta-feira (23), detalhou que realizou no período 468 atendimentos a veículos com problemas mecânicos ou elétricos na rodovia.

Segundo a concessionária, um dos destaques foram os atendimentos por panes mecânicas, com 324 atendimentos, um aumento de 12% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Também foram registradas 15 panes elétricas, 70 ocorrências de pneu furado, 19 de pane seca, 24 de superaquecimento do motor do veículoo e outros 16 registros de bateria descarregada.

Para o gerente de operações da CCR MSVia, Fabio Oliveira, os números destacam a importância de os motoristas revisarem seus veículos antes de viajarem. “As panes não representam apenas problemas para as viagens dos ocupantes, mas risco sério de acidentes. Um veículo que para de repente na pista, por problemas mecânicos, aumenta significativamente os riscos de uma colisão traseira, por exemplo. E uma viagem que poderia ser prazerosa se transforma em um transtorno para o motorista e acompanhantes, isso se não envolver consequências mais graves”, comentou.

A CCR recomenda que, antes de pegar a estrada, o motorista se assegure sobre as boas condições gerais do motor, o funcionamento do pisca-pisca, das lanternas dianteiras e traseiras, regulagem dos faróis, condições das palhetas do limpador de para-brisa, os níveis da água do radiador e do combustível, o estado dos pneus e sua calibragem adequada, o estepe, triângulo, macaco e chave de roda e, também, os níveis do óleo do motor, do freio e da direção.

Além disso, é necessário que o veículo esteja com a documentação em dia, o motorista devidamente habilitado e, caso haja crianças com até 10 anos, estas devem estar usando cadeirinha ou o assento de elevação apropriados, com todos os ocupantes do veículo usando o cinto de segurança de maneira adequada.

