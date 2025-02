CCR tem vagas de emprego na Capital e outras nove cidades de MS

A CCR MSVia, concessionária responsável pela gestão da BR-163 em Mato Grosso do Sul, está com novas oportunidades de emprego para atuação ao longo da rodovia, com vagas em 10 cidades diferentes.

Entre as vagas disponíveis, estão posições para Operador de Tráfego I e Operador de Pedágio, com pacote de benefícios completo, incluindo assistência médica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte, licença-maternidade estendida, licença-paternidade, auxílio-creche, participação nos lucros, folga no aniversário e Wellhub (Gympass).

Para a de vaga de Operador de Tráfego I, é necessário que os candidatos possuam Ensino Fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria D ou E, e ficarão responsáveis por atividades como inspeção de tráfego, atendimento ao usuário, socorro mecânico, inspecionar a faixa de domínio da empresa, percorrendo determinado trecho da rodovia, entre outras atividades.

Já para o cargo de Operador de Pedágio, é necessário que o candidato tenha Ensino Fundamental completo e disponibilidade para trabalhar em escala, e ficará responsável pela cobrança e registro de tarifas, liberação de faixas automáticas e atendimento ao público no cargo.

As vagas são para as cidades de Campo Grande, Jaraguari, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Naviraí, Caarapó, Nova Alvorada do Sul, Pedro Gomes e Mundo Novo.

Os interessados podem se cadastrar através de formulário digital aqui .

