CCZ retoma dia 20 agendamento online para castração de cães e gatos

O serviço de agendamento online para castração de felinos no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) será retomado de forma gradativa no dia 20 deste mês.

Serão disponibilizadas 300 vagas no primeiro momento de agendamento, sendo 30% destinadas às ONG’s e protetores independentes cadastrados e 70% à população em geral.

Para ter acesso o interessado deve acessar o site www.campogrande.ms.gov.br/ccz/ e fazer o cadastro. O sistema ficará disponível a partir das 8h da data do agendamento. Através da senha, o cidadão pode escolher uma das datas disponíveis e acessar conforme a necessidade.

Ao comparecer na data agendada para a cirurgia, o cidadão deverá apresentar o comprovante de residência, documentos pessoais, a guia de pagamento do microchip quitado e o protocolo gerado no ato do agendamento online. A idade mínima para passar pela cirurgia é de seis meses de idade e o animal necessita ter no minímo dois quilos.

A população poderá receber orientações de um médico veterinário sobre os cuidados necessários com a saúde do animal em tempos de pandemia através do telefone: (67) 2020-1794. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, de 07h às 11h e de 13h às 17h.

Aos fins de semana e feriados a população poderá entrar em contato com o órgão através do número: (67) 2020-1792.

