CCZ vacinou mais de 400 animais contra a raiva em bairro da Capital

Os agentes da Coordenadoria de Controle de Zoonoses de Campo Grande (CCZ) vacinaram durante o primeiro dia de ação de bloqueio realizado no Bairro Arnaldo Estevão de Figueiredo, na região do Tiradentes, mais de 400 animais contra a raiva.

A ação ocorre após a confirmação de mais um morcego positivo para raiva, que soma para um total de oito casos registrados em Campo Grande.

No total, os agentes visitaram 740 imóveis, verificando a situação vacinal dos animais e fazendo a orientação dos moradores, aplicando o imunizante em 403 animais, sendo 304 cães e 99 gatos.

A ação se estende até sexta-feira (06), onde será feita as últimas visitas aos imóveis faltantes que estão dentro do perímetro onde o morcego positivo foi encontrado.

A coordenadora da CCZ, Cláudia Macedo, destacou a importância da vacinação contra a raiva.

“Incurável nos animais e fatal em 100% dos casos, a doença é uma zoonose e portanto, também pode afetar os seres humanos. A raiva é letal aos humanos e o vírus pode ser transmitido a partir da mordida, lambidas ou machucados causados por mamíferos contaminados, incluindo morcegos, cães e gatos”, afirmou.

A orientação do órgão é que, caso haja contato com um morcego na residência ou quintal, seja com o animal vivo ou morto, o isole com um pano, balde ou caixa sobre ele e entre imediatamente em contato com o CCZ.

Os tutores devem evitar a todas as custas que os animais de estimação tenham contato com o morcego e mantenham a vacinação antirrábica em dia.

Caso haja contato de pessoa com um morcego ou for mordido por algum animal doméstico ou silvestre, deve-se procurar imediatamente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou Centro Regional de Saúde (CRS) mais próximo.

