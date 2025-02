CDL Campo Grande reúne lojistas para discutir estacionamento, segurança e promoções

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Campo Grande realizou uma reunião, na manhã da última terça-feira (28), com os principais lojistas do Centro da cidade para discutir questões urgentes que impactam o comércio local.

Entre os principais temas abordados estavam a falta de estacionamento rotativo, a crescente insegurança na região e a criação de campanhas promocionais para fomentar as vendas.

A ausência do serviço de estacionamento rotativo tem prejudicado diretamente o fluxo de consumidores no Centro. O parquímetro foi suspenso em 2022, e, desde então, apenas promessas de retorno foram feitas.

Em resposta a essa situação, a CDL Campo Grande se comprometeu a buscar apoio junto à Agetran (Agência Municipal de Trânsito) para acelerar o processo de licitação e restaurar o estacionamento rotativo.

Além disso, será elaborado um plano para firmar parcerias com estacionamentos particulares, incentivando os clientes a deixarem seus veículos nesses locais.

Outro ponto crítico discutido foi a questão da segurança. Nos últimos meses, a região tem enfrentado uma série de furtos, incluindo o roubo de fios de energia elétrica e ações criminosas envolvendo um grupo de meninas que têm furtado em lojas.

O proprietário do Ateliê Stillus, Ernesto Dorneles de Moraes, relatou que os furtos de fios ocorrem há dois anos, com criminosos escalando muros para acessar o telhado e roubar os fios.

A proprietária do Centro de Beleza Fischer’s, Sonia Maria Ribeiro Barbosa, também compartilhou a experiência de ter sido vítima de furto, com os criminosos entrando pelo buraco do ar-condicionado e levando uma televisão e material de serviço.

Diante dessa situação, a CDL irá solicitar à Secretaria Municipal e Estadual de Segurança Pública que intensifique as ações na área, com o apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM), que se comprometeu a contribuir para a segurança local.

Para estimular as vendas e atrair consumidores ao comércio local, a CDL anunciou a realização de uma campanha promocional mensal. A ação será realizada no segundo sábado de cada mês e terá o apoio da Rede Record. A primeira promoção ocorrerá no dia 8 de fevereiro.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também