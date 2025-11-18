Ceasa chega a 46 anos com MS como 2º maior fornecedor de hortigranjeiros

Neste dia 18 de novembro, a Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (CEASA/MS) completa 46 anos e chega a quase cinco décadas com resultados expressivos tendo Mato Grosso do Sul como segundo maior fornecedor de frutas, verduras, ovos e legumes com 25 mil toneladas no período, um crescimento de 19,29% frente a 2024.



O estado fica atrás apenas de São Paulo, responsável por 44,4 mil toneladas enviadas ao Ceasa. De janeiro a setembro de 2025, a CEASA/MS comercializou 176,5 mil toneladas de produtos, um aumento de 8,93% em relação ao mesmo período de 2024.



Entre os municípios que mais contribuíram com mercadorias de origem 100% sul-mato-grossense estão Terenos (6,8 mil toneladas), Sidrolândia (5,8 mil toneladas) e Campo Grande (2,5 mil toneladas). A mandioca segue como o produto regional mais comercializado, com 4,3 mil toneladas, seguida da laranja (4,2 mil toneladas) e do ovo (3,6 mil toneladas).



A CEASA/MS também recebe itens vindos do exterior e registrou 1,2 mil toneladas de hortifrutigranjeiros importados, entre janeiro e setembro de 2025, um aumento de 92,83% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

A Argentina lidera o envio de mercadorias, com 624,4 toneladas de alho, cebola, maçã e pera. Na sequência aparece o Chile, responsável por 240,6 toneladas de cereja, kiwi e maçã, seguido pelo Uruguai, com 93,8 toneladas de frutas como pera e tangerina.

Para o diretor-presidente da CEASA/MS, Daniel Mamédio, os 46 anos da instituição simbolizam um compromisso contínuo com o desenvolvimento do estado. “Chegar a este marco com tantos resultados positivos reforça nossa responsabilidade de inovar, modernizar e ampliar oportunidades para toda a cadeia produtiva. Nosso objetivo é seguir sendo referência em abastecimento e impacto social para Mato Grosso do Sul.” afirma Mamédio.

Além dos resultados, a Ceasa planeja melhorias. Nos próximos meses, a instituição vai substituir a energia elétrica por energia solar nos pavilhões da sede administrativa, na Central de Gestão de Resíduos (CGR) e no Centro de Comercialização da Agricultura Familiar (CECAF). Também está em fase de licitação a contratação de empresa para a reestruturação funcional de 5.020,26 m² de pavimento e drenagem superficial na pista de rolamento. Paralelamente, a CEASA/MS negocia com a concessionária de saneamento a modernização do sistema de abastecimento de água das Centrais. Outro avanço em destaque é o MS Nutri, projeto de combate ao desperdício de alimentos, que conta com apoio de parceiros estratégicos e tem potencial para beneficiar centenas de famílias em situação de vulnerabilidade em Mato Grosso do Sul.



