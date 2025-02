CEASA comercializou R$ 850 milhões em produtos no último ano em MS

Os permissionários e produtores rurais que atuam na Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (CEASA/MS) comercializaram cerca de R$ 850 milhões (R$ 850.464.453,64) em produtos no ano de 2024, um salto de aproximadamente 12,16 % em relação ao ano anterior.

Foram 216 mil toneladas (216.885.719 kg) de hortifrutigranjeiros em 2024, um aumento de 3,1% em comparação ao volume comercializado em 2023, quando foram fornecidas 210 mil toneladas de alimentos (210.326.423 kg).



A produção que chega da zona rural dos municípios do interior de Mato Grosso do Sul cresceu, e Sidrolândia, que em 2023 já ocupava o segundo lugar no ranking das maiores fornecedoras agora é o município que mais forneceu hortifrutigranjeiros para as Centrais, em 2024.

Foram 6 mil toneladas de alimentos (6.733.135 kg), o equivalente a 23,57% de toda a produção interna que abastece a CEASA/MS. O município se destaca, principalmente, no fornecimento de mandioca de mesa, um dos tubérculos mais consumidos no Brasil.



Logo em seguida está Terenos, polo imbatível no fornecimento de ovos para a CEASA. Jaraguari (3.812.526 kg), Campo Grande (2.919.629 kg) e Nova Andradina (1.348.970 kg) completam o ranking das maiores cidades fornecedoras.



Já entre os estados brasileiros, São Paulo se mantém como o maior fornecedor de mercadorias para a CEASA/MS, com 64 mil toneladas (64.011.903 kg) de frutas, verduras e legumes. Em seguida está Minas Gerais, com 32 mil toneladas (32.294.442 kg). Mato Grosso do Sul, que até 2023 estava em quarto lugar entre os maiores fornecedores de produtos para as Centrais, agora é o terceiro maior estado fornecedor de hortifrutigranjeiros para a CEASA/MS. Foram 28,5 mil toneladas (28.567.470 kg) de produtos comercializados.



Para o diretor-presidente da CEASA/MS, Daniel Mamédio, números são uma prova do potencial que Mato Grosso do Sul tem como produtor de alimentos para todo o Brasil. “Nós, enquanto CEASA, recebemos com bastante otimismo esse aumento no volume de hortifrutigranjeiros comercializados em 2024, principalmente, em relação à participação de Mato Grosso do Sul. Estes números animadores são o reflexo do trabalho dos produtores rurais que, diariamente, se empenham para cultivar os melhores produtos. Eles sempre vão poder contar com a CEASA como ponto de escoamento dessa produção”, comenta Daniel Mamédio.



