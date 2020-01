Cedaspy é autuado pelo Procon-MS por propaganda enganosa

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), realizou diligência na sede da empresa Comércio de Livros e Cursos Ltda, também conhecida como Cedaspy, onde encontrou irregularidades já relatadas anteriormente por meio de reclamações de consumidores.

De acordo com o Procon a empresa já havia sido autuada em fevereiro do ano passado por uma infração que rendeu uma multa de 300 Uferms que equivale a R$ 8.796,00.

A Cedaspy oferecia cursos que, na propaganda, seriam gratuitos, mas que ao serem estimulados por ligações de telemarketing, as pessoas encontravam realidade completamente diferente, sendo obrigadas a pagar taxa de matrícula e parcelas mensais.

O responsável da empresa apresentou ao Procon um roteiro padrão utilizado pelas operadoras de telemarketing e, ao ser constatada a gravidade do conteúdo, se negou a entregar um exemplar à fiscalização.

Então foi solicitada a presença de integrante da Delegacia do Consumidor (Decon/MS) e, só aí, o documento foi entregue possibilitando a continuidade dos trabalhos de fiscalização.

A empresa utiliza como slogan a frase “Nosso objetivo é fazer com que você conquiste uma vaga de trabalho de maneira rápida e fácil”, entretanto o que ocorre na realidade é completamente diferente do que tenta fazer entender na sua publicidade. Porém segundo o Procon, não há perspectiva de vagas e os cursos, todos pagos com valores pouco acessíveis, são essencialmente ligados à conhecimentos de informática.

